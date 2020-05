Amazonas pode ter fechamento total do comércio se casos de Covid-19 não diminuírem até o dia 13

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - O comércio pode ser fechado completamente caso os números de coronavírus não diminuam no estado até o dia 13 de maio. A declaração foi do governador Wilson Lima durante entrevista a Rede Amazônica, nesta sexta-feira (01).

Um plano de reabertura das atividades econômicas foi montado pelo governo estadual e está previsto para o dia 14 de maio. Hoje, o número de infectados subiu para 5.723 no estado.

"Isso [cumprimento do plano de reabertura gradual do comércio com início no dia 14] só vai acontecer se nós seguirmos as medidas de restrição. A gente vai avaliar até o dia 13 como os números se comportam e se a gente não tiver evolução há possibilidade de fecharmos tudo, aumentar as medidas restritivas.", disse.

Em declarações anteriores o governador descartou por em prática o ‘lockdown’, que é o bloqueio total de circulação de pessoas.

"Há possibilidade da gente fechar tudo, da gente aumentar as medidas restritivas. Não tem outro caminho para que a gente possa diminuir essa transmissão", disse ele durante entrevista.

Sobre o motivo de ter escolhido o dia 14 para o retorno das atividades enquanto os números de mortes e casos de coronavírus no Estado só crescem, o governador afirmou: "Nós encomendamos o estudo que mostra que estamos agora no pico da pandemia e que esse pico deve se estender até o dia 10, mas isso tudo depende do comportamento social, se as pessoas vão ficar em casa ou não nesse período. E vamos ficar observando nos próximos dias, iremos reunir com os poderes, com o comércio, com a indústria.