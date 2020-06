Amazonas mantém reforço da Força Nacional por mais 180 dias em terras indígenas

Os mascarados

Para garantir a segurança dos povos indígenas e dos servidores da Fundação Nacional do índio (Funai) na Terra Indígena Vale do Javari, no sudoeste do Amazonas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 180 dias o emprego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP).

A Portaria nº 287/2020 foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (2). De acordo com a publicação, o emprego da Força Nacional, “em caráter episódico e planejado”, ocorrerá no período de 3 de junho a 29 de novembro. A operação terá o apoio logístico e de infraestrutura da Funai.