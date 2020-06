Amazonas faz parceria com Hospital Albert Einstein contra covid-19

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Manaus/AM - Produzir e difundir conteúdos por meio de vídeos e cartilhas, abordando as principais demandas das unidades de saúde de cidades do interior do Amazonas faz parte da parceria que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) firmou com a plataforma Covidlog do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), de São Paulo (SP). A ideia é que as informações elaboradas pelos especialistas da saúde possam ajudar com orientações e direcionamentos no enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19).

A secretária executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Sedecti, Tatiana Schor, destaca que a parceria vem em um momento muito necessário no combate à doença no Amazonas.

"Nós, aqui do Amazonas, só temos a agradecer o apoio e por essa parceria junto ao Hospital Albert Einstein por meio da plataforma Covidlog, que vem em um momento imprescindível. A nossa ideia é fazer com que essa ação em conjunto seja permanente, pois saúde é uma área que sempre é essencial em todos os momentos, por isso, essa ajuda é de suma importância", reforça Tatiana Schor.

O médico Nelson Hamerschlak, hematologista e um dos idealizadores da plataforma Covidlog, considera a iniciativa uma importante parceria, que conta com a ajuda dos profissionais do HIAE, referência na área da saúde no Brasil.

"Acredito que a informação é a maior arma que temos hoje contra a Covid-19. O Covidlog é uma fonte confiável para profissionais da saúde", diz Hamerschlak.

A parceria com a Sedecti se dará por meio da distribuição dos conteúdos (vídeos e cartilhas) da plataforma Covidlog, que serão encaminhados para as áreas técnicas das Secretarias de Saúde dos municípios do interior do Amazonas.