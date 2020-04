Amazonas descarta ‘lockdown’ com fechamento total do comércio

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

Manaus/AM - Após o surgimento de áudios e propagação de informações dizendo que o Governo do Amazonas iria decretar o chamado “lockdown” determinando o isolamento total da população e fechamento do comércio essencial devido à pandemia do novo coronavírus, o Estado emitiu um nota de esclarecimento. Essas informações foram consideradas fake news e o governo afirmou que não fechará o comércio essencial.

Veja a nota de esclarecimento:

O Governo do Amazonas esclarece que não há decreto estadual estabelecendo “lockdown”, com fechamento de todos os serviços essenciais, como tem sido propagado em áudios, com conteúdo falso, em redes sociais.

Esclarece, ainda, que qualquer medida de ampliação de restrição não implicará desabastecimento de itens essenciais à população, como alimentos, materiais de higiene e limpeza e medicamentos, entre outros.

Por fim, o Governo do Amazonas informa que qualquer mudança nas medidas de distanciamento social será informada amplamente em canais oficiais do Estado. Dessa forma, pede à população que não acredite em fake news.