Amazonas confirma 503 novos casos de coronavírus

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou mais 503 casos de Covid-19 nesta quinta-feira (25/06), sendo dois casos confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR que detecta casos novos que estão entre o terceiro e o sexto dia de sintomas da doença, e 501 por testes rápidos, com data de sintomas entre oito a 60 dias, totalizando 67.267 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

A FVS-AM esclarece que a edição do boletim da última quarta-feira (24/06) teve correções feitas pelas secretarias municipais de saúde com relação a números de casos confirmados e óbitos. Ao invés de 2.959 casos confirmados em Tefé, foram 2.715 (redução de 244 casos); Beruri registrava antes 480 casos confirmados, quando na realidade são 384 (redução de 96 casos); Nhamundá, que informava cinco óbitos por Covid-19, retificou o número para quatro; Tabatinga, antes com 72 óbitos, retificou o total para 71; e Itacoatiara, antes com 53 óbitos, teve o número corrigido para 52. Nesta edição foram corrigidas as inconsistências nas informações.

O boletim informa ainda que foram confirmados mais 21 óbitos pela doença, dos quais dez ocorridos nas últimas 24 horas e 11 que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 2.731 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus desta quarta-feira (24/06), foram registrados 37 sepultamentos e seis óbitos domiciliares.

Ao todo, 54.604 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 9.932 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Dos 67.267 casos confirmados no Amazonas até esta quinta-feira (25/06), 26.483 são de Manaus (39,37%), que soma 1.743 óbitos.