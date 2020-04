Amazonas bate recorde de mortes por Covid-19 e tem 1,3 mil casos novos em apenas três dias

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Manaus/AM - O Amazonas registrou pelo terceiro dia consecutivo mais de 400 casos de Covid-19 e bateu o recorde de mortes em apenas um dia. Nesta quinta-feira (30), foram 454 casos confirmados, na quarta-feira (29), o número foi de 464, recorde até agora, e na terça-feira (28), 441 infectados.

Em três dias foram confirmadas mais 1.354 pessoas contaminados pelo novo coronavírus no Estado, de acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Antes destes números, na segunda-feira (27), os casos registrados foram de 95, o menor dos últimos 13 dias.



Em relação ao número de mortes, o Estado bateu recorde com 45 óbitos confirmados nesta quinta-feira. Antes o dia com o maior número de vítimas da Covid-19 era 25 de abril, com 32.

Evolução dos casos em Azul e óbitos em vermelho