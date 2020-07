Amazonas alcança mais de 3,2 mil mortes por Covid-19 e supera 96 mil casos

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Manaus/AM - O Amazonas registrou 11 novas mortes por Covid-19 nesta sexta-feira (25), sendo que quatro ocorreram nas últimas 24 horas, totalizando 3.210 óbitos causados pela doença, de acordo com informação da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). O número de casos subiu para 96.094, com mais 670 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus.

O boletim da FVS também confirma a recuperação de mais 581 amazonenses, nas últimas 24 horas, chegando a 80.798 pessoas que passaram pelo período de quarentena. O boletim aponta ainda que 12.008 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Municípios

Dos 96.094 casos confirmados no Amazonas até este sábado (25), 33.585 são de Manaus (34,95%) e 62.509 do interior do estado (65,05%).



Além da capital, 61 municípios têm casos confirmados: Coari (6.695); Manacapuru (3.342); Parintins (3.253); São Gabriel da Cachoeira (3.190); Tefé (3.132); Humaitá (2.085); Barcelos (2.015); Itacoatiara (1.940); Presidente Figueiredo (1.799); Tabatinga (1.651); Iranduba (1.574); Benjamin Constant (1.521); Santa Isabel do Rio Negro (1.419); Lábrea (1.303); Maués (1.160); Autazes (1.144); Eirunepé (1.143); Alvarães (1.112); Santo Antônio do Içá (1.081); Careiro (1.078); São Paulo de Olivença (981); Tapauá (889); Pauini (837); Boca do Acre (822); Carauari (805); Manicoré (816); Barreirinha (748); Fonte Boa (724); Rio Preto da Eva (727); Guajará (730); Anori (709); Atalaia do Norte (728); Nova Olinda do Norte (707); Novo Aripuanã (633); Borba (631); Uarini

(616); Urucurituba (585); Itapiranga (554); Tonantins (539); Beruri (526); Amaturá (496); Itamarati (492); Nhamundá (473); Urucará (456); Anamã (430); Manaquiri (417); São Sebastião do Uatumã (404); Juruá (399); Japurá (353); Maraã (345); Ipixuna (376); Jutaí (302); Boa Vista do Ramos (282); Novo Airão (243); Caapiranga (224); Silves (203); Canutama (185); Codajás (180); Careiro da Várzea (127); Apuí (98) e Envira (80).



Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 1.985 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.



No interior, são 56 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 1.225. A lista inclui Manacapuru (135); Parintins (98); Coari (95); Tefé (82); Tabatinga (78); Itacoatiara (60); São Gabriel da Cachoeira (48); Humaitá (48); Iranduba (46); Benjamin Constant (35); Autazes (35); Maués (32); Barcelos (24); Nova Olinda do Norte (22); Borba (22); São Paulo de Olivença (21); Presidente Figueiredo (20); Santo Antônio do Içá (20); Fonte Boa (18); Lábrea (17); Jutaí (16); Careiro (16); Manicoré (16); Tonantins (14); Rio Preto da Eva (14); Alvarães (13); Manaquiri (12); Santa Isabel do Rio Negro (12); Anori (11); Boca do Acre (11); Novo Aripuanã (10); Uarini (9); Amaturá (8); Barreirinha (8); Beruri (7); Carauari (7); ); Guajará (7); Itapiranga (6); Novo Airão (6); Urucará (6); Nhamundá (5); Tapauá (5); Juruá (5); Silves (5); Careiro da Várzea (4); Caapiranga (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Urucurituba (4); Maraã (4); Itamarati (4); Codajás (3); Boa Vista do Ramos (2); Eirunepé (2); São Sebastião do Uatumã (2); Japurá (1). Permanecem sem óbitos registrados: Anamã, Apuí, Canutama, Ipixuna e Envira.



Outros 28 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados. Dentre estes, dois estão em investigação epidemiológica e 26 aguardam resultado laboratorial. Ao todo, 516 foram descartados para o novo coronavírus.