Amazonas aguarda apoio federal para implantação de hospital de campanha com 400 leitos

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Manaus/AM - A rede de saúde do Amazonas necessita de 2.130 leitos somente para o atendimento de pacientes com Covid-19, conforme a secretária Simone Papaiz, nesta quarta-feira (22). Para ampliação da rede, ela afirmou que o Estado aguarda apoio federal para implantação de um hospital de campanha com 400 leitos. A titular da Susam informou que a unidade vai servir para o atendimento intermediário de pacientes com Covid-19, dos casos que não podem voltar para casa, mas também não precisam de internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Nós temos estudos junto do Ministério da Saúde e entregamos um ofício ao vice-presidente (Hamilton Mourão) para implantação de um hospital de campanha de média complexidade, para o atendimento intermediário dos casos, com 400 leitos”, informou Papaiz. A secretária disse que também foi solicitado do governo federal toda estrutura, com o envio de profissionais, equipes médicas, insumos e equipamentos para que esse hospital de campanha possa funcionar.

Simone também contou que o Estado está buscando ampliar o número de leitos e comunicou que o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) já recebeu seus dois primeiros pacientes na última terça-feira (21). Ela contou que a direção do HUGV já está providenciando a ampliação para 31 leitos de UTI e 45 leitos clínicos.

Em relação a Beneficente Portuguesa, a secretária disse que uma reunião na tarde desta quarta-feira vai definir como será feito o uso da estrutura da unidade hospitalar para recebimento dos pacientes com Covid-19.