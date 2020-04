Coronavírus: Amazonas recebe 13 profissionais da saúde da Força Nacional do SUS

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério da Saúde enviou mais 13 profissionais da saúde da Força Nacional do SUS para o combate ao coronavírus em Manaus. Nesta quinta-feira (23), desembarcaram na capital amazonense quatro médicos, dois fisioterapeutas e sete enfermeiros. Os profissionais devem atuar no Hospital Delphina Aziz, referência no tratamento da doença na capital. No dia 16 deste mês, o Estado - que é o que possui o mais alto coeficiente de incidência de Covid-19 - já havia recebido os primeiros 17 médicos e enfermeiros, dos quais quatro continuam atuando em Manaus.

“Essa equipe vem da Força Nacional do SUS para dar apoio. Nas condições de pandemia que nós nos encontramos, o Ministério da Saúde tem a Força Nacional que atua em desastres, catástrofes e desassistências, justamente dando apoio às regiões, trabalhando em conjunto com os profissionais, somando esforços com os profissionais aqui da região”, afirmou a representante do Ministério da Saúde, Leda Sobral.

Os profissionais chegam de Brasília, onde receberam um treinamento com foco em noções de proteção profissional, para evitar a contaminação pelo vírus durante o atendimento aos pacientes.

O Amazonas foi o primeiro estado a receber o reforço junto ao Ministério da Saúde, que vai continuar enviando reforços para o Governo do Estado, ajudando a combater o vírus nas unidades de saúde da capital.