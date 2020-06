Alvo da PF, governador Wilson Lima desembarca em Manaus; imagens exclusivas

Anjos e demônios

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), que foi alvo da operação Sangria da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (30), retornou a Manaus nesta tarde. Wilson estava em Brasília e a PF o interceptou ainda na capital federal e apreendeu seu celular e tablet. Pela manhã, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do governador, localizada no Condomínio Jardim Vila Rica,e também na sede do governo.

O Portal do Holanda captou imagens exclusivas da chegada de Wilson Lima a Manaus no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, às 14h30. Ele desembarcou pelo hangar do aeroporto e não passou pelo saguão.

Wilson Lima é apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) como o comandante e quem orientou o processo de compra dos respiradores da loja de vinhos FJAP e Cia. O MPF e a PF investigam a prática de fraudes no processo de licitação e sobrepreço nos equipamentos. A investigação aponta que parte dos R$ 2,9 milhões pagos para a empresa foram parar em conta no exterior.

Fotos e imagens de Pedro Braga Jr./Portal do Holanda