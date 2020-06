Algacir Polsin toma posse como novo superintendente da Zona Franca de Manaus

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Manaus/AM - O Ministério da Economia e a Superintendência da Zona Franca de Manaus realizaram na tarde desta quarta-feira (17), por meio de videoconferência, a cerimônia de posse do superintendente da Suframa, Algacir Antonio Polsin. A nomeação de Polsin foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira (15), por meio da Portaria nº 300, assinada pelo ministro de Estado Chefe da Casa Civil, Braga Netto.

Em seu discurso de posse, Polsin afirmou que pretende buscar outros segmentos da indústria para a região, com o objetivo de atrair novos setores como serviços e agronegócio para fortalecer a matriz econômica da Amazônia.

A solenidade foi prestigiada por nove servidores representativos de todas os setores da Suframa – o limite máximo de participantes presenciais em virtude das recomendações de prevenção da Covid-19 – e contou, ainda, com a participação, por meio de videoconferência, do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa, e do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima.