Ala indígena é instalada em hospital de Atalaia do Norte

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

Manaus/AM - Ala indígena para atendimento de pacientes indígenas foi inaugurada, nesta quinta-feira (18), no Hospital São Sebastião, no município de Atalaia do Norte, no Alto Solimões, no interior do Amazonas. A implantação desta instalação é fruto de articulação entre o Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), e o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Susam), com o apoio do município.

Ao todo, são 20 leitos clínicos exclusivos para indígenas da Terra Indígena do Vale do Javari e três Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs). Dos 20 leitos clínicos, 10 foram montados no espaço Maloca, adaptado para contemplar as tradições indígenas. O espaço possui armadores de redes e poderá receber a visita de pajés – líderes espirituais de povos indígenas – para a realização de rituais.

Durante a inauguração, o governador Wilson Lima ressaltou que a ala indígena vai suprir a necessidade de atendimento diferenciado às populações tradicionais da região. “Nós temos uma preocupação muito grande com o avanço do coronavírus no interior do estado do Amazonas, sobretudo com os pacientes em condições de vulnerabilidade, e nessa situação, estão os indígenas. O município de Atalaia do Norte e toda essa região aqui do Vale do Javari reúnem uma quantidade significativa de indígenas, numa área em que o acesso é muito difícil, a logística é muito complicada. Desde o ano passado, que a gente vem fazendo investimentos aqui para melhorar essa infraestrutura”, afirmou.