Aguardados por membros do CV e FDN, líderes de facções não retornam ao Amazonas

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Os três principais narcotraficantes apontados como os líderes de facções criminosas atuantes Amazonas não devem voltar pelos próximos dois anos à presídios do Amazonas.

A decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, faz com que Gelson Carnaúba, líder do Comando Vermelho no Amazonas; José Roberto Fernandes Barbosa, conhecido como ‘Zé Roberto da Compensa’ e João Pinto Carioca, o ‘João Branco’, ambos da desmembrada Família do Norte, continuem em presídios federais.

A volta dos criminosos estava sendo cogitada após o prazo de permanência de 15 detentos ter expirado, fazendo com que o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) solicitasse de imediato o retorno dos apenados. Com a chegada deles mas cadeias de Manaus, outros 15 criminosos considerados de alta periculosidade devem preencher as vagas.

Os nomes dos presos não foram divulgados por medida de segurança.