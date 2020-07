Agricultores são homenageados por se destacarem em produção no Amazonas

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

A Unidade Local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM), em Manaus, realizou, nesta terça-feira, uma homenagem pela passagem do Dia do Agricultor, comemorado neste 28 de julho. A ação contou com a participação de um grupo de produtores de alface hidropônica e ocorreu na rua João Paulo (antigo ramal do Ypiranga), bairro Jorge Teixeira.

A capital é considerada a maior produtora de alface hidropônica e registrou, em 2019, uma produção de 7,8 milhões de pés de alface.

O diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, que esteve presente no evento, destacou que o Dia do Agricultor representa garantia alimentar, importância econômica e social para o estado.

“São eles que produzem e abastecem, toda a semana, feiras e mercados locais com produtos da agricultura familiar. Esses produtores precisam de apoio e oportunidades. As 66 Unidades Locais do Idam estão focadas na busca de agilizar as questões do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para que seja possível acelerar a licença ambiental ou dispensa da licença para acesso ao crédito rural”, pontuou.

O casal de agricultores Rodinei Ramos, 42 anos, e Raquel Sousa, 38 anos, residente no local, iniciou o plantio de alface hidropônica com uma produção ainda tímida de 200 pés por dia. Atualmente, após investimentos, capacitações e apoio técnico por parte do Idam, eles produzem cerca de 120 mil pés de alface do mesmo tipo por mês.

“Aos poucos, fomos nos adaptando, buscando conhecimentos e meios para investir na atividade. E o Idam foi essencial, nessa trajetória, com o apoio na elaboração de projetos de crédito para apresentação junto à Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) para investimentos no cultivo de alface hidropônica. Atualmente, comercializo minha produção para grandes supermercados de Manaus”, disse.

Hidroponia – Inicialmente, a atividade requer um alto investimento, porém o retorno econômico é rápido. Os cultivos estão localizados em áreas próximas aos centros consumidores, principalmente em Manaus.

Com informações da assessoria Idam