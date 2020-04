Adolescentes são apreendidos após assaltar ônibus 650 em Manaus

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Manaus/AM - No sábado (11), por volta das 15h, policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), apreenderam dois adolescentes de 13 e 17 anos, suspeitos de envolvimento em assalto a ônibus da linha 650 do transporte coletivo municipal, na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Com eles foram encontrados uma faca tipo peixeira, uma arma de fogo caseira, uma munição calibre 12, três celulares e R$ 82,50 em espécie.

A equipe policial que atendeu à ocorrência fazia patrulhamento de rotina quando foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Ao chegar ao local, os policiais foram informados que os adolescentes haviam empreendido fuga pelas matas da Ufam. Foi solicitado apoio do Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (Graer) para as buscas no local, com a qual os dois foram localizados e apreendidos.

Diante dos fatos, a dupla foi conduzida para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para os procedimentos cabíveis.