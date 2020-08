Adolescente e idoso são resgatados de condomínio em chamas na Ponta Negra; veja vídeo

Mais imagens do incêndio no Residêncial Boa Vista na Ponta Negra pic.twitter.com/0IZnc4w1tG — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) August 6, 2020

Manaus/AM - Um adolescente, com idade entre 13 e 16 anos, e um idoso foram resgatados, nesta quarta-feira (05), de um dos apartamentos atingidos pela fumaça do incêndio no Residencial Boa Vista, na Ponta Negra, zona Centro-Oeste da capital.

Segundo informações, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros pela própria escada do prédio. Eles inalaram muita fumaça e tiveram que passar por atendimento médico, ainda no local. Não houve feridos e ninguém precisou de ser encaminhado a unidades hospitalares.

O incêndio começou em um dos prédios e o fogo se alastrou pelos demais. Na ação, cerca de 4 mil litros de água foram usados para conter as chamas.