Adaf empossa segunda turma de convocados em concurso público

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) empossou, nesta quarta-feira (8), o segundo grupo dos nomeados no concurso público de 2018. Por conta dos protocolos adotados para prevenção da Covid-19, os 134 aprovados já convocados para fortalecer o setor primário foram distribuídos em três turmas para assinar o termo de posse a fim de evitar aglomeração. A solenidade aconteceu no auditório da agência.

Os profissionais atuarão como técnicos, agentes e auxiliares de fiscalização agropecuária, assistentes técnicos, fiscais agropecuários, médicos veterinários e engenheiros agrônomos. O nomeados desenvolverão suas atividades nos municípios de Apuí, Autazes, Barreirinha, Boca do Acre, Borba, Coari, Codajás, Itamarati, Japurá, Lábrea, Manaus, Manicoré, Nhamundá, Novo Aripuanã, Parintins, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga, Tefé e Urucará.



Assim como os empossados na última sexta-feira (3), o grupo que chegou à agência hoje passará por um treinamento de nivelamento nos dias seguintes, antes de entrar em exercício.

A terceira e última turma de aprovados dessa convocação tomará posse na próxima segunda-feira (13).