Acre agora tem sede própria da Suframa em Epitaciolândia

O maior inimigo de Bolsonaro

Manaus/AM – Em parceria com a Receita Federal do Brasil (RFB), a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) inaugurou, no primeiro trimestre deste ano, seu novo escritório para atendimento ao público na Área de Livre Comércio de Brasileia e Epitaciolândia (ALCBE), no Estado do Acre, na fronteira do Brasil com a Bolívia. A unidade fica situada no prédio da Receita Federal, o que facilita o atendimento conjunto aos usuários dos serviços das duas instituições federais.

A iniciativa, segundo a chefe operacional da ALCBE, Jackeline da Silva, permite que "a Suframa ofereça melhores condições de trabalho aos servidores da coordenação local, que podem realizar suas atividades de forma a melhor cumprir sua missão no contexto do desenvolvimento regional, viabilizando processos facilitados aos usuários dos serviços da Autarquia e propiciando que a Suframa continue contribuindo para a geração de empregos e renda para a população".

O superintendente adjunto de Operações da Suframa, Luciano Tavares, ressaltou que a atenção dada às coordenações regionais da Autarquia na atual gestão busca integrar cada vez mais os servidores e os usuários dos serviços da Suframa, além de alavancar as ações da Superintendência em todos os estados de sua área de abrangência.

A unidade da Suframa na Área de Livre Comércio de Brasileia e Epitaciolândia fica localizada na Avenida Internacional, 555, box 4, prédio da Receita Federal, no centro de Epitaciolândia. Para mais informações, os telefones para contato são os (69)3546-5074/5695 e (69)98018-0024. O e-mail é o alcbe@suframa.gov.br.