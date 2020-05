Acordo entre Caixa e governo vai garantir emissão do RG para clientes em Manaus

Polícia Federal corta na carne e sangra

Manaus/AM - Em acordo de cooperação com o Governo do Amazonas, a Caixa Econômica Federal vai auxiliar no agendamento da emissão do RG para beneficiários do auxílio emergencial do governo federal, assim como para quem busca saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do seguro desemprego. O acordo foi assinado na última sexta-feira (15).

Desde a última segunda-feira (11), o Governo do Estado instalou tendas em frente a sete agências da Caixa, em Manaus, onde são oferecidas orientações e emissão de RG aos beneficiários do auxílio emergencial. A partir de agora, também haverá agendamento para emissão do documento de identidade para sacar o FGTS e o seguro desemprego, evitando aglomerações.

Dúvidas

O canal da Sejusc para esclarecer dúvidas da população em relação ao auxílio emergencial e agendar atendimento para emissão de 2ª via do RG funcionará pelos números (92) 98484-2147, 99377-2327 e 99263-9786, com mensagens pelo WhatsApp e ligações diretas.

Equipes estarão à disposição das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, para tirar dúvidas da população em relação ao passo a passo do cadastro. A solicitação funciona pelo site https://auxilio.caixa.gov.br ou aplicativo disponível na Google Play e App Store.

Atendimento

A capital possui 26 agências da Caixa, mas a instituição bancária informou que apenas sete estão tendo aglomeração de pessoas e, por esse motivo, as tendas foram instaladas somente nesses locais:

Agência Leste Manauara, avenida Autaz Mirim, 9.118, bairro Jorge Teixeira, zona leste

Agência Compensa, avenida Brasil, 2.668, bairro Compensa, zona oeste

Agência Manôa, avenida Francisco Queiroz, 1.025, Conjunto Manôa, bairro Cidade Nova, zona norte

Agência do Shopping Grande Circular, avenida Autaz Mirim, 6.100, 3º andar do centro comercial, bairro São José Operário, zona leste

Agência Cidade Nova, rua Florida, 194, bairro Cidade Nova I, zona norte

Agência Franceses, avenida Desembargador João Machado, 15, quadra 7, Alvorada, zona centro-oeste

Agência Norte Manauara, avenida Margarita, s/nº, Nova Cidade, zona norte