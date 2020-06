ACA completa 149 anos e dá posse à nova diretoria em cerimônia virtual

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Manaus/AM - Nesta quinta-feira, 18, a Associação Comercial do Amazonas (ACA) completa 149 anos de fundação. Ela é a primeira entidade do Estado e também a mais antiga em pleno funcionamento. A tradicional cerimônia de posse e comemorativa à fundação está mantida e, para seguir as recomendações das autoridades, não terá aglomeração de pessoas e nem será em um espaço físico. A presença dos convidados se dará através do aplicativo Zoom.

Esta solenidade ganha ainda mais importância por marcar o início de uma nova gestão na entidade. Tomarão posse o empresário do ramo da construção civil, Jorge Lima, como presidente e a nova diretoria. Todos foram aclamados recentemente em cerimônia inédita, também virtual, devido a pandemia do novo coronavírus. O presidente da assembleia geral destaca que o rito será seguido: “Estamos preparando tudo para que seja um grande momento para a nossa entidade. Seguiremos um cerimonial tradicional, inclusive com a formação da mesa virtual e execução do hino nacional. Convidamos as autoridades e recebemos uma boa resposta, queremos que este momento marque a ACA e sirva de exemplo de adesão tecnológica e respeito ao período que estamos vivendo”, disse Ismael Bicharra.

A única mudança será a ausência da entrega da Medalha do Mérito Empresarial J. G. Araújo que concede a empresários a maior outorga da Entidade. “Optamos por não escolher comerciantes esse ano, devido as circunstâncias que estamos vivendo. Acreditamos que tão breve tudo entre em sua normalidade e possamos, enfim, agraciar aqueles que se destacaram”, explicou Ataliba Filho que deixa o cargo de Presidente após cumprir dois mandatos consecutivos.

O novo presidente que assumirá mandato para o biênio 2020-2022 é associado há muitos anos da entidade e membro ativo da diretoria na atual gestão. Jorge Lima já disse que a palavra união vai nortear a gestão: “Tenham a certeza de que, como profissional da área da engenharia, especialista em demolições, não medirei esforços para demolir qualquer que seja a dificuldade que ainda possa existir para que possamos avançar na construção de um novo tempo na ACA. Assumimos com esse compromisso, de trabalharmos incansavelmente para que a união prevaleça, o diálogo sempre se consolide porque assim, as conquistas vão surgir como resultado quase que instantâneo de nossa dedicação”, argumentou Lima.