400 vagas gratuitas em cursos on-line profissionalizantes são ofertadas em Manaus

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a MultiEnsino, disponibiliza um novo edital com 400 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes on-line.

Os cursos, que integram o projeto “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro”, serão realizados via internet, com os professores da instituição MultiEnsino e supervisão do departamento de Qualificação Profissional da Semtepi.

Os interessados devem baixar o edital disponível no site da Semtepi (https://semtepi.manaus.am.gov.br/), se inscrever nos dias 15 e 16 de maio e preencher o Formulário Google https://forms.gle/gUQfythBjJjgYrBK6, para realizar sua pré-inscrição e escolher quais cursos deseja participar.

Para participar, o candidato deve ter a partir dos 13 anos de idade. Não é obrigatório ter concluído o ensino fundamental. É importante frisar que a inscrição não garante a participação no curso escolhido. A divulgação dos selecionados será publicada no dia 20 de maio, a partir das 17h, no site da Semtepi.

Cursos

Preparatório para o mercado de trabalho – turma 1

Realização – 25 a 29/5

Idade mínima – a partir dos 13 anos

Preparatório para o mercado de trabalho – turma 1

Realização – 1 a 5/6

Idade mínima – a partir dos 15 anos

Formação de times de alta performance

Realização – 22 a 30/5

Idade mínima – a partir dos 15 anos