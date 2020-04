30 passageiros de barco no Amazonas testam positivo para Covid-19

‘Volta AI-5’. A loucura está nas ruas

Manaus/AM - Antes mesmo do decreto que suspendeu o transporte fluvial no Amazonas, uma embarcação teve 30 passageiros sendo infectados pelo novo coronavírus. O caso aconteceu no dia 18 de março em barco que saiu de Manaus em direção a Carauari.

A embarcação possuía 68 passageiros, onde 42 realizaram teste para Covid-19 e 30 deram positivo.

A Secretaria de Saúde de Carauari informou que todos cumpriram isolamento domiciliar após um idoso de 75 anos apresentar sintomas, tendo complicações, precisando ser entubado e encaminhado em UTI Móvel para Manaus. Ele acabou vindo a óbito. O paciente manifestou os sintomas após 20 dias da embarcação chegar ao município.

Uma investigação foi então iniciada para verificar de quem o idoso pegou o vírus, pois ele não havia viajado. Se constatou que um sobrinho dele foi o transmissor que esteve na embarcação. Com isso, se viu a necessidade de testar os demais passageiros.

Os demais passageiros que testaram positivo estavam assintomáticos, conforme a secretaria e já estão fora do período de transmissão do novo coronavírus. Em Carauari, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), confirma apenas um caso e um óbito por Covid-19.