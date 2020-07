18 bares e flutuantes são fechados por descumprirem decreto em Manaus

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Manaus/AM - Por funcionamento irregular na pandemia, 18 bares e flutuantes de Manaus foram fechados pela Central Integrada de Fiscalização (CIF), neste final de semana, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM)..

Os estabelecimentos foram flagrados descumprindo o Decreto nº 42.460, de 3 de julho de 2020, que estabelece aos bares funcionamento até o horário da meia-noite, apenas como restaurantes. Já as apresentações de artistas ao vivo só são permitidas com três integrantes, no máximo, respeitando o distanciamento de um metro e meio entre os músicos e de dois metros entre músicos e clientes.

Inspeção fluvial

Durante a ação, sete flutuantes foram fiscalizados, dois interditados e dois autuados. Os locais estão liberados para funcionar até às 18 horas, com ocupação máxima de 50% de sua capacidade, seguindo as restrições e orientações fixadas para os restaurantes.

O plano de reabertura gradual estabelece regras que deverão ser seguidas pelos setores público e privado, incluindo distanciamento, higiene pessoal, sanitização de ambientes, comunicação e monitoramento.