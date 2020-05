100% dos detentos de sete presídios de Manaus foram vacinados contra H1N1, diz Seap

O impeachment do governador do Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou, nesta segunda-feira (11), que até o momento, a Coordenação de Saúde do Sistema Penitenciário do Amazonas já conseguiu vacinar 100% da população carcerária de sete unidades contra a Influenza A (H1N1).

Os Centros de Detenção Provisória Feminino e Masculino 2 (CDPF e CDPM 2), Enfermaria Psiquiátrica, Central de Triagem e Recebimento (CRT), Penitenciária Feminina de Manaus (PFM), o Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizados no Km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), são os que já estão com a campanha finalizada.

Além dos internos dessas unidades, todos os servidores da sede da Seap também já fazem parte do quadro de imunizados. Os demais estão sendo protegidos contra a H1N1 juntamente com as Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs) na própria unidade em que prestam serviço.

A vacinação também foi concluída nas unidades do Centro de Detenção Provisória Masculino 1 (CDPM 1), nesta segunda-feira. Nesta terça-feira (12), inicia a campanha para os apenados da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), do semiaberto e da Central de Operações e Controle (COC). Os apenados da Casa do Albergado de Manaus (CAM) serão contemplados nos dias 19 e 21 de maio.