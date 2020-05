Pedreiro é morto a pauladas em matagal de Manaus

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM - O pedreiro Joaquim da Silva Melo, 47, foi morto a pauladas na manhã desta quinta-feira (7) em uma área de mata, no rua Alibano, no beco Flávio Lucena bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a ex-cunhada da vítima, que mora na frente de sua casa, viu quando por volta das 5h, homens não identificados bateram na porta do pedreiro e o levaram com eles.

Segundo a polícia, ela foi até a casa do pedreiro, que ficou com a porta aberta e levou os filhos deles, um menino de 9 e outro de 13 anos, para casa da ex-esposa dele. Em seguida familiares saíram em busca dele.

Por volta das 6h o corpo do pedreiro foi encontrado na área de mata por populares que acionaram a polícia. A polícia vai investigar o crime.

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda