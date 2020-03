Amazonas FC tem vitória sobre Nacional na Arena da Amazônia

As agressões a jornalistas em Manaus

O Amazonas F.C fez bonito e venceu por 3 a 0 o Nacional, na noite desta terça-feira (10), com gols de Jackie Chan e dois de Giovanni. O jogo aconteceu na Arena da Amazônia e teve início as 20h30, horário de Manaus.

Segundo o site Globo, a partida válida pela 2ª rodada do returno, a equipe comandada por Lecheva reafirmou sua força no estadual, somando quatro pontos na segunda fase do certame. Já o Naça sofre sua primeira derrota na nova etapa do torneio, ficando com seus três pontos conquistados no confronto anterior.

Durante o jogo, foi feito 100° gol desta edição do Barezão.