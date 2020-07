Oi oferece vagas de emprego no Amazonas

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

A empresa telefônica Oi abriu processo seletivo com 70 vagas de emprego no Amazonas e em mais 15 estados brasileiros. As oportunidades são para profissionais da área de tecnologia da informação e devem ter conhecimento em Arquitetura de Soluções de TIC como Segurança de Perímetro, SIEM, SD-WAN, Proteção de Ataques, Sistemas de Gestão, Consultoria de Segurança e/ou Outsourcing de Processos.

As inscrições estão abertas até o dia 30 de julho e devem ser feitas, exclusivamente pela internet, acesse aqui. Há vagas no Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e São Paulo.