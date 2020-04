Amazonas é o 6º estado com maior coeficiente de incidência da Covid-19

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

O Ministério da Saúde divulgou em coletiva na tarde desta quarta-feira (1º), a lista atualizada do coeficiente de incidência de coronavírus em cada Estado do País. De acordo com o órgão, o balanço é uma forma de medir "com a mesma régua" todos os Estados, comparando um com o outro proporcionalmente.

O Distrito Federal encabeça a lista, seguido de São Paulo, Ceará, Acre e Rio de Janeiro. O Amazonas é o 6º estado com maior coeficiente de incidência de Covid-19. "Essa é a turma mais preocupante no território nacional", disse o ministro Luiz Henrique Mandetta, ao apontar a lista.

Nesta quarta-feira (1º) subiu para 200 o número de casos confirmados do novo coronavírus, com 3 mortes confirmadas e 3 mortes suspeitas sendo investigadas.