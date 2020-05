Sociedade de Pediatria não recomenda cloroquina em crianças e adolescentes com coronavírus

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

O uso de cloroquina e hidroxicloroquina em crianças e adolescentes com coronavírus não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

Devido a falta de evidências científicas, a entidade alerta para que o uso ocorra "apenas dentro de estudos clínicos controlados, em meio a protocolos de pesquisa bem estabelecidos, e com autorização de pais e responsáveis", de acordo com a Folha de São Paulo.

"Não só não foi demonstrada a possibilidade de isso funcionar como não se sabe as doses. O que se tem são estudos in vitro, mas não há nenhum estudo em seres humanos que demonstre que seja eficaz no tratamento da Covid", afirma Clóvis Constantino, primeiro-vice-presidente da entidade.

Ainda de acordo com a publicação, a nota da SBP vai contra as recomendações do Ministério da Saúde que já elaborou um protocolo ampliando o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes com coronavírus, incluindo casos leves, crianças e adolescentes.