Cinco homens são presos após troca de tiros com a polícia na zona Sul de Manaus

Manaus/AM - Cinco pessoas foram presas na tarde desta sexta-feira (10), na comunidade do Bariri, no bairro Presidente Vargas, zona Sul, após troca de tiros com a polícia militar.

De acordo com a polícia, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que vários homens armados estava armados aterrorizando a comunidade. A polícia foi ao local e foi recebida a tiros.

O bando ainda tentou fugir pelo igarapé, mas foram presos. Ninguém ficou ferido.

O grupo foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram feitos os procedimentos legais.