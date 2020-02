No Amazonas, menino de 10 anos é amarrado e agredido após participar de furto

Manaus/AM - Um furto inusitado movimentou moradores da cidade de Maués, no interior do Amazonas nessa sexta-feira (14). Isso porque uma criança de 10 anos teria participado do crime e sido agredida por populares.

Informações divulgadas pela Polícia Militar dão conta de que o menor e um homem entraram em uma casa localizada no centro da cidade para roubar. Durante o ato, eles teriam sido flagrados pelo dono do imóvel.

O homem conseguiu sair correndo e deixou a criança para trás. Revoltado, o morador acionou chamou os vizinhos e amarrou o menino em uma cadeira. A polícia foi acionada, mas até a chegada da viatura, o suspeito levou socos e chutes e sofreu ferimentos pelo corpo.

Com ele foi encontrada uma bolsa com vários itens da casa, mas a quantia dinheiro recolhida por eles foi levada com o comparsa.