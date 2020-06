Pegação no mar marca primeiro beijo gay do De férias com Ex Brasil

Cumplicidade com o mal

A nova edição do De Férias com o Ex Brasil, abraçou a diversidade no último episódio que foi ao ar nesta quinta-feira (11).

O influencer Jarlles, saio do mar como ex de Babi, e já contou que se considera gay, deixando Rafa animado: “Vai ter mais alguém pra segurar a bandeira comigo”, comentou.

O recém chegado foi ao primeiro date com Rafa, e durante passeio pela praia a química rolou fácil. O influencer contou que só ficou com um homem pela primeira vez aos 22 anos, e que antes disso “adorava b*****”.

Na lagoa os dois trocaram beijos ardentes, protagonizando o primeiro beijo gay entre homens da edição brasileira do reality.