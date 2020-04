Participantes de ‘Soltos em Floripa’ denunciam reality por exibir cenas de sexo explícito

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Na última sexta foi ao ar cenas de sexo explícito no reality ‘Soltos em Floripa’, da Amazon Prime, mas agora o programa está sendo denunciado pelos participantes e por figurantes.

Segundo o colunista Leo Dias, os participantes alegam que não foram informados de que as cenas de sexo seriam exibidas sem censura. Além disso, os figurantes dizem ter assinado o termo de cessão de imagens alcoolizados.

“A gente assinou contrato podre de bêbadas, eu tinha consciência zero do que estava fazendo", revelou a influenciadora Ana Paula, no Twitter. Ela foi uma das figurantes no episódio passado.

"A moça que aparece nessa cena é minha amiga, e eu também participei desse episódio, e fiquei com o Ramon [um dos participantes]. A produção jurou que não teria cenas assim”, disse.

“Eu não estou sofrendo. Não fiz nada errado, só apareceu minha bunda. Meus pais, superconservadores, que sofrem. E teve todo um contexto antes de nós ficarmos com o cara, mas cortaram a cena”, continuou.

Além de Ana Paula, outras três participantes do reality reafirmaram a denúncia. “A produção chama meninas para fazer figuração. Se alguém do elenco fixo se interessa por elas, aí vem a parte do contrato. Quando alguém se interessava por uma menina, elas geralmente já estavam bêbadas e tinham que gravar a cessão de imagem logo naquele momento. E a produção insistia em afirmar que as cenas de sexo não seriam exibidas. Que só estavam sendo filmadas por se tratar de um reality”, disse uma delas à coluna pedindo para não ter o nome divulgado.

A Amazon informou a Leo Dias que: “Como em todas as séries que produz, o Amazon Studios leva essas situações a sério, priorizando a segurança de todos os participantes e trabalhando em estreita colaboração com parceiros de produção, como a Floresta, para garantir que todos os envolvidos passem por um processo rigoroso e transparente para fornecer o consentimento para aparecerem nas séries”.