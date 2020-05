Em meio a pandemia, Flamengo perde milhões com saída de principal patrocinador

A Culpa é do Supremo

O Banco BS2, que atualmente é o patrocinador master do Flamengo, decidiu rescindir contrato com o time e deve estampar o uniforme dos jogadores apenas até o próximo sábado (30).

A informação foi anunciada hoje em comunicado oficial divulgado pelo banco, que classificou a saída como “decisão estratégica. O BS2 tinha contrato de patrocínio com o Rubro-Negro até o dezembro deste ano e sendo este, tanto com o time oficial quanto com a categoria de base e o time feminino.

Esse é o segundo patrocinador que o clube perde durante a pandemia e já amargar prejuízo de milhões. Apesar disso, o Fla garante que já está em fase de negociação com a Amazon, que no momento é a mais cota para preencher o posto de master deixado pelo banco.