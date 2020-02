Neto que agrediu avô de 86 anos a pauladas é preso no Amazonas

Manaus/AM - A polícia apresentou nessa terça-feira (4), um homem suspeito de espancar com um pedaço de pau, o próprio o avô de 86 anos no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

O caso teria ocorrido no último fim de semana, desde então o acusado estava foragido. Ele foi detido no porto do município, quando tentava deixar o local de barco. No dia do crime, o idoso teria levado várias pauladas do neto, uma delas fraturou o braço da vítima que precisou ser transferida para o Hospital 28 de Agosto, em Manaus.

Ele permanece internado, mas o estado de saúde dele é estável. O motivo da agressão não foi revelado.