Operação policial prende três investigados por diferentes homicídios no Amazonas

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Manaus/AM - Na manhã de terça-feira (28), a equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, deflagrou a operação "Anúbis", que culminou na prisão em flagrante de um homem de 35 anos e no cumprimento de mandado de prisão preventiva em nome de um jovem de 19 anos e de um homem de 20 anos. Os três indivíduos estão sendo investigados pela autoria de casos distintos de homicídios. A prisão dos infratores ocorreu em diferentes pontos da cidade.

A ação policial, comandada pela delegada-geral Emília Ferraz e coordenada do titular da DIP do município, delegado Lázaro Mendes, teve início com o cumprimento do mandado de prisão preventiva em nome de um jovem de 19 anos. O infrator é investigado pela autoria do homicídio de um homem identificado como Édson Moraes Martins, ocorrido na última quinta-feira (23), no município de Urucurituba.

“O jovem foi preso no bairro São Francisco, situado aqui em Itacoatiara. Em seguida, prendemos, em flagrante, um homem de 35 anos, pelo homicídio de um morador de rua conhecido como Juvenal Moreira de Souza, morto com golpes de faca. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (27), na feira do Jauari. O infrator foi localizado em uma residência, na primeira etapa do bairro Eduardo Braga”, explicou o titular da DIP.

Conforme Mendes, por fim, as equipes policiais cumpriram mandado de prisão preventiva em nome de um homem de 30 anos, investigado pelo homicídio de um indivíduo identificado como Abraão Martins da Silva. O delito ocorreu no dia 29 de junho de 2014, no bairro Nogueira Júnior, o mesmo em que o infrator foi preso.

A ordem judicial em nome do jovem de 19 anos foi expedida pelo juiz de Diego Martinez Fervenza, da Comarca de Urucurituba. Já o mandado de prisão em nome do infrator de 30 anos foi expedido pelo juiz Saulo Góes Pinto, da Comarca de Itacoatiara.

O homem de 35 anos foi autuado em flagrante por homicídio, já o jovem de 19 anos e o homem de 30 anos foram indiciados pelo mesmo crime. Após os trâmites cabíveis na sede da DIP, o jovem será encaminhado para a 41ª DIP de Urucurituba, enquanto os dois homens serão levados para a Unidade Prisional de Itacoatiara, onde permanecerão à disposição da Justiça.