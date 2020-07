Polícia apreende armas e bote usados em crimes de pirataria no rio Solimões

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Policiais militares do 5º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) apreenderam na tarde do domingo (26), dentro da operação “Hórus”, duas armas de fogo, munições e um bote que eram usados em ações de pirataria de rio. O fato ocorreu em uma comunidade localizada às margens do rio Solimões, no limite dos municípios de Codajás e Coari.

Por volta das 13h30, os policiais militares se deslocaram até a Comunidade da Salvação, em Codajás, após receberem diversas denúncias sobre homens que estavam atuando como piratas de rio e já haviam feito diversas vítimas em balsas, barcos pesqueiros e até mesmo os flutuantes dos ribeirinhos. Dois homens que estavam no local, em um bote de alumínio com motor de popa, fugiram mata adentro ao notar a aproximação da polícia, não sendo localizados posteriormente.



A equipe policial fez buscas pela região, encontrando dois acampamentos nos quais apreendeu um rifle especial calibre 38 da marca Rossi e numeração SB001662, uma espingarda calibre 12, um bote de alumínio com motor de popa da marca Yamaha, seis munições calibre 38, 16 munições calibre 380, 29 munições calibre .40 e dois carregadores de pistola calibre 380, além de calças e gandolas camufladas. Os acampamentos foram desativados.



Toda a materialidade apreendida foi encaminhada para o 10º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.



No último dia 17, a polícia militar já havia realizado uma operação na Comunidade Lauro Sodré, na cidade de Coari, e apreendido uma arma de fogo do tipo pistola, munições e cartuchos, além de um bote com motor 40HP. Os infratores que estavam no local conseguiram fugir.