DiCaprio faz planos para visitar a Amazônia em 2020

O ator norte-americano Leonardo DiCaprio, segundo fontes da coluna, faz planos de vir ao Brasil no ano que vem, em sua campanha para defender a preservação da floresta amazônica e para se encontrar com o líder indígena Raoni Metuktire. O artista e ambientalista comentou com interlocutores que considera Raoni um ídolo e quer demonstrar apoio a ele.

Sobre as acusações feitas, no final de novembro, pelo presidente Jair Bolsonaro — de que DiCaprio teria financiado queimadas na Amazônia, o assunto ainda rende piadas em Hollywood. Os amigos do ator costumam brincar: “Você é um terror para a humanidade. Afundou o Titanic e incendiou a Amazônia”, ironizam.

O bate-boca entre o ator e o presidente brasileiro começou em agosto, quando Di Caprio se somou a críticas feitas, entre outros, pelo presidente francês Emmanoel Macron e pela ex-modelo Gisele Bundchen, contra o aumento de queimadas na Amazônia brasileira. Em novembro, Bolsonaro postou mensagem no Facebook endossando os ataques do filho Eduardo contra o ator, que foi responsabilizado pelos incêndios na região. Em seguida, DiCaprio postou no seu Instagram que apoia o povo brasileiro “que trabalha para salvar seu patrimônio natural e cultural”, mas que não financia nenhuma ONG alvo de investigação no Brasil, embora as considere “dignas de apoio”. O ator prometeu, então, através de sua ONG Earth Alliance, ajudar instituições de defesa ambiental naquela área.