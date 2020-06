Quatro municípios do Amazonas são alvos de investigação do MPF por gastos na pandemia

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

Manaus/AM - Os gastos de recursos federais com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) serão alvos de investigação do Ministério Público Federal (MPF) em quatro municípios do Amazonas. Quatro inquéritos civis foram abertos para apurar o uso desses valores em procedimentos administrativos das prefeituras de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Jutaí.

O procurador Leonardo Gomes Lins foi quem determinou a abertura da investigação, conforme publicação das portarias no Diário Oficial Eletrônico do MPF, divulgado na última quarta-feira (17).