Polícia prende estuprador que obrigava famílias das vítimas a presenciarem a violência sexual

Um homem suspeito de ter cometido vários estupros pelo Brasil foi preso esta semana em Teresina, no Piauí. Segundo a polícia do estado, o homem amarrava as vítimas e pedia que as famílias acompanhassem a violência sexual, além de filmar toda a ação criminosa.

Segundo o site Globo, a polícia informou também que os crimes de abuso aconteceram no Pará (19 estupros) em Araguaína, no Tocantins, Santa Inês, no Maranhão, Pio IX no Piauí, na capital piauiense, sendo dois deles praticados em menos de 48h.

"No Pará, além de praticar o estupro, ele era muito violento. Era foragido do sistema prisional do Pará, já tinha tentado outras fugas, era de alta periculosidade e foi preso em 2015 por ter matado um policial civil do Pará aqui em Teresina", relatou o gerente de polícia especializada, delegado Matheus Zanatta.

Ainda de acordo com o delegado, foram encontrados com o criminoso pedaços de pano usados para amarrar as vítimas e o documento do namorado da vítima estuprada em Araguaína, no Tocantins, além de um aparelho de TV, que foi roubado após a violência sexual.

O autor do crime está agora à disposição da Justiça, e deve permanecer preso no sistema penitenciário até que a investigação seja concluída. Ele foi um dos seis suspeitos de participar de um assalto a uma agência bancária do município de Pindaré-Mirin, no Maranhão.