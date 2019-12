Homem é amarrado, amordaçado e assassinado em área de mata de Manaus

Manaus/AM - Um homem ainda sem identificação, foi executado na madrugada deste sábado (21) na rua das Mangueiras, na comunidade Vitória Régia, do bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Além das perfurações dos tiros, ele também foi amarrado e amordaçado.

Moradores das proximidades de onde o corpo foi encontrado, contaram à Policia Militar que ouviram uns disparos e em seguida, gemidos, e decidira entrar em contato com as autoridades policiais. Ao chegar no local, os militares encontraram o homem ainda com vida, agonizando, e de imediato chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Foto: Josemar Antunes / Portal do Holanda

Peritos criminais, que foram chamados para coletar vestígios para o inquérito policial, informaram o homem foi atingido com três tiros na cabeça, estava com as mãos amarradas para trás com um fio, e também possuía um pano na boca.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi acionada para atender o caso e já iniciou as investigações. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde aguardará por reconhecimento da família.