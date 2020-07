Diego Maradona preocupa ao postar foto 'amarrado'

Amazonas precisa respirar

O ex-jogador Diego Maradona preocupou fãs ao postar um vídeos nas redes sociais. Nas imagens é possível ver Maradona com as mãos amarradas, e em seguida ele as solta e faz crítica para família.

Segundo informações do IG, a ação seria uma forma de 'afronta' para suas filhas e para o advogado de sua ex-companheira, que relataram que o pai precisava de ajuda, depois dele ter postado um vídeo em que aparece mostrando parte do bumbum.

"Eu não sabia que estava preso. Olha como eu estou preso. Isso é do bolo que foi feito aqui, nesta casa. Preso, minhas bolas", finalizou.