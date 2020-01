'Réveillon 2020': Público aguarda a chegada de 2020 no Shopping Philipe Daou em Manaus

Manaus/AM - O ‘Réveillon 2020’ também acontece no Shopping Phelippe Daou, na zona Leste da capital. No local, a festa deu início por volta das 20h com o Canto da Mata. Já passou pelo palco, as atrações como Pegada do Gueto e Berg Guerra.

À meia noite, a queima de fogos de artifício devem durar de 5 a 8 minutos.

Guto Lima entra no palco após a queima de fogos e as bandas Tomi Xote e Toinho & Forró Show, encerram o show da virada às 4h. O som da DJ Carol Amaral agitará o público nos intervalos.