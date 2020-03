Defesa Civil divulga lista de desaparecidos e mortos do Anna Karoline 3; Confira

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Uma lista com o nome de mortos e das pessoas que continuam desaparecidas após o naufrágio da embarcação Anna Karoline 3, foi divulgado nesta terça-feira (03), pela Defesa Civil do Amapá. O acidente ocorreu na madrugada de sábado (29), no Rio Javari, na região Sul do estado.

De acordo com o levantamento, 18 corpos foram encontrados, mas apenas 13 foram identificados e outras 25 pessoas continuam desaparecidas e a lista tem base nas informações de familiares dos passageiros do navio. Até o momento, foram registrados 46 sobreviventes.

À pedido do governador Waldez Góes, quatro mergulhadores de águas profundas foram cedidos pelo Governo do Amazonas para auxiliar nas buscas das vítimas e devem chegar ao estado nesta quarta-feira (04). Mergulhadores do Pará e Amapá também garantem o reforço nas buscas.

A embarcação saiu na sexta-feira (28), no Amapá em direção à cidade de Santarém, no Pará. Mas, a viagem foi interrompida ainda na madrugada de sábado (29), que tinha previsão de chegada no domingo, às 06h. O percurso entre os estados dura, em média, 36h.

A prefeitura de Macapá decretou situação de emergências e as causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil estadual.