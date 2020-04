Amapá confirma 1ª morte por coronavírus

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

A primeira morte pelo novo coronavírus no Amapá foi confirmada nesta sábado (4) pelo governo do estado. A vítima é um homem de 60 anos, que apresentava quadro de pneumonia.

Ele já estava internado e isolado no Hospital de Emergência (ME) de Macapá. Devido a doença pulmonar obstrutiva crônica, a situação do paciente se agravou.

O Amapá possui 28 casos confirmados de Covid-19.