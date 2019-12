Mulher de Dudu do Palmeiras flagra festinha proibida do jogador e arma o maior barraco

Menos de um mês após perdoar o jogador Dudu, do Palmeiras, pelas traições, filhos fora do casamento, e impor uma condição de que ele cortasse as saídas noturnas, Mallu Ohanna se viu em meio a um barraco na noite do sábado (21).

Segundo o colunista Leo Dias, do Uol, o atacante aproveitou que a esposa estaria fora de casa e organizou uma festinha para amigos repleta de mulheres, na mansão do casal em Goiânia, onde passam férias.

O que ele não esperava é que Mallu fosse aparecer bem no momento da 'confraternização' e armar um barraco, colocando todo mundo para fora de casa. Dudu chegou a se "engraçar" com uma morena e no momento em que a esposa chegou, teria tentado se esconder em um dos quartos da mansão, mas de nada adiantou.

CRISE E FILHOS FORA DO CASAMENTO

A crise no casamento de 10 anos do jogador veio à tona no início do mês, marcada por muitas puladas de cerca do jogador e barracos por parte de Mallu. O atacante teve um filho fora do casamento com uma garota de programa reconhecido por teste de DNA, e pode ter mais um herdeiro de 8 anos, no entanto não assumiu o menino e preferiu enfrentar a Justiça, onde o processo para reconhecimento de paternidade está correndo.

Com Mallu, Dudu é pai de dois meninos, Cauê e Pedro Henrique.