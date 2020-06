Dudu do Palmeiras presta depoimento após ser acusado de agredir ex-mulher

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

Após ser acusado de agressão pela ex-mulher, o jogador Dudu, atacante do Palmeiras, foi a uma delegacia de São Paulo para prestar depoimento nesta terça-feira (23). Ele nega a acusação.

”Apresentei minha versão do que aconteceu, a delegada escutou, o escrivão escutou. Já vão chegar algumas imagens que provam que não fiz nada para esclarecer mais ainda", disse Dudu ao Sistema Globo, enquanto saia da delegacia.

Dudu e a Malu Ohanna foram casados por 11 anos e têm dois filhos. Na denúncia, ela relatou que na segunda-feira (22) os dois se desentenderam e foi agredida pelo atleta com socos na cabeça, no peito e com puxões de cabelo.

Em nota, o Palmeiras informou que vai acompanhar as investigações até a conclusão do inquérito. Ainda afirmou que é contra qualquer ato que atente contra a dignidade humana, incluindo violência e injustiça.