Mayra Cardi havia reatado com Arthur Aguiar e ‘pirou’ ao descobrir nova traição

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Muita gente ficou sem entender porque Mayra Cardi mudou o tom ao falar de Arthur Aguiar nas redes sociais. Há poucos dias, ela chegou a elogiar o ex-marido, mas no último fim de semana expôs o ator ao revelar traições e relacionamento abusivo.

O que até então ninguém sabia é que os dois haviam reatado o casamento e estavam se dando uma nova chance. De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópolis, a coach pediu para que Arthur deixasse o apartamento onde moravam para saber como ele se comportaria em meio a reconciliação, mas descobriu que ele estava a traindo com o que ela intitulou como “pu** do Sul’ em um áudio.

Depois que Mayra disse que Arthur estava com a amante no Rio sendo bancada em dólar, vários internautas associaram a suposta amante a ex-Panicat e ex-Fazenda Arícia Silva.

Arícia e Arthur fizeram stories de dentro do que seria o mesmo carro. Depois, no dia em que Mayra disse que Arthur estava usando o seu dinheiro para bancar a amante no Rio de Janeiro, Arícia publicou vários stories em um apartamento de luxo no Rio, o que aumentou as suspeitas.