Ex de Arthur Aguiar, atriz Giovanna Lancellotti se manifesta sobre suposta traição do ator

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

A atriz Giovanna Lancellotti comentou em suas redes sociais, neste domingo (05), sobre a polêmica das traições do ator Arthur Aguiar contra sua ex-mulher Mayra Cardi. Ela não citou nomes, mas falou que está tranquila quanto a tudo.

No twitter, a atriz escreveu: “Em meio ao caos, perdas e incertezas que atravessam o nosso país, eu realmente não tenho nem energia pra reviver feridas já cicatrizadas há anos. Sigo meus valores com honestidade e coração tranquilo desde sempre. Em todas as minhas relações”.

Em outro tuíte, a atriz também falou sobre combater relacionamentos abusivos. “Relacionamentos tóxicos existem, precisamos combatê-los e falar sobre eles. Com responsabilidade e empatia. E que o respeito prevaleça sempre em qualquer tipo de relação. O silêncio é a melhor resposta”, disse ainda.

A declaração de Giovanna Lancellotti aconteceu após o colunista jornalista Leo Dias que a atriz foi traída por Arthur com Bruna Marquezine. No entanto, Bruna se defendeu e negou envolvimento com o ex-marido de Mayra Cardi.