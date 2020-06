Max Fercondini está morando em um barco desde o fim de relacionamento de 9 anos

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

Max Fercondini revelou que está morando em um barco desde 2017, quando chegou ao fim o seu relacionamento de 9 anos com Amanda Richter. A revelação foi feita em um bate-papo com Samara Felippo nas redes sociais.

"Quando me separei, estava fazendo terapia para tentar entender melhor esse momento. E não só entender esse momento, mas me conhecer melhor. Numa das últimas sessões, perguntei para minha terapeuta se eu deveria encontrar outra mulher para fazer essa próxima viagem comigo, agora de barco", disse ele, que tinha o desejo de se aventurar no mundo.

"Ela falou: 'Max, acho que você tem que ter um amor em cada porto'. Dei risada. Falei para ela: 'Vitória, a senhora pode passar isso por escrito, ser uma prescrição médica, porque vai facilitar minha vida. Vai ser mais fácil para eu explicar que estou em viagem, que estou num outro momento da vida'. E a gente deu risada", brincou.

Atualmente, o ator de 34 anos está com o seu veleiro fixo em Lisboa, Portugal. E segue morando dentro da embarcação. "Faz dois anos e meio que moro no barco. Eu tenho viajado e passado por vários lugares diferentes. Eu percebi que na verdade esse amor em cada porto não é relacionamento, não é algo sexual. É uma descoberta nova que eu faço, seja acompanhado de uma mulher ou então de um amigo. Para mim, esse amor em cada porto é uma descoberta pessoal que eu tenho feito. Eu acho que nem a Vitória pensou nisso quando disse, muito menos eu. Isso tudo vem numa viagem de autoconhecimento que estou fazendo", afirmou.